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Yaşam

Diyarbakırlı öğrencilerin her ramazan yaşattığı Zimem geleneği

Ramazanda hiç tanımadığı birinin borcunu ödeme anlamına gelen, ancak günümüzde unutulan Zimem geleneği Diyarbakır'da hayat buldu.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 14:10 - Son Güncelleme 15 Mayıs 2019 Çarşamba 14:10

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