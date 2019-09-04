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Diyarbakır'da tek operasyonda 6 milyon kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da BTÖ mensuplarına düzenlenen operasyonda 6 milyon 56 bin 586 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bu, ülke genelinde son dönemde tek operasyonda yakalanan en büyük uyuşturucu miktarı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:23 - Son Güncelleme 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:02

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