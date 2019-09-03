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TRT Haber, Sahil Güvenlik ekipleriyle Ege Denizi'nde devriyede

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlerin kaçak geçişlerini engellemek için sürekli teyakkuzda. Gece gündüz demeden denizde nöbetlerini sürdüren ekipleri TRT Haber görüntüledi.

03 Eylül 2019 Salı 15:12 - Son Güncelleme 03 Eylül 2019 Salı 15:13

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