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Türkiye

İstanbul’da yaklaşık 20 bin okul servisi yollara çıkmaya hazırlanıyor

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına günler kala servis araçlarıyla ilgili çalışmalara hız verildi. Sadece İstanbul’da 20 bin okul servisi 9 Eylül’de trafiğe çıkacak.

03 Eylül 2019 Salı 13:14 - Son Güncelleme 03 Eylül 2019 Salı 13:16

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