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Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi

Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden bir anne daha HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Aile ile HDP'liler arasında küçük çaplı arbede çıktı.

03 Eylül 2019 Salı 13:03 - Son Güncelleme 03 Eylül 2019 Salı 13:45

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