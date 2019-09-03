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Türkiye

Balığı oltayla çekemedi, kepçe kiraladı

Sakarya Nehrinde oltayla yaklaşık 25 kiloluk yayın balığı avlayan vatandaş, oltayla çıkaramadığı balığı kiraladığı kepçe ile sudan çıkartabildi.

03 Eylül 2019 Salı 12:00 - Son Güncelleme 03 Eylül 2019 Salı 12:00

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