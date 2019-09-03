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Türkiye

Annesinin iş hanında unuttuğu çocuğu itfaiye kurtardı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde annesinin iş hanında unuttuğu çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

03 Eylül 2019 Salı 00:19 - Son Güncelleme 03 Eylül 2019 Salı 00:20

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