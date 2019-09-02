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Türkiye

Şeridine giren sürücüyü korna çalarak uyandırıp, kazadan kurtuldu

Karabük'te yaşayan fotoğraf sanatçısı Cemil Belder, uyuduğu için şeridine giren sürücüyü korna çalarak uyandırdı, feci kaza son anda önlendi. Olay, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 18:01 - Son Güncelleme 02 Eylül 2019 Pazartesi 18:02

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