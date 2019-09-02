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Türkiye

Rize'de kaybolan 6 kişi mahsur kaldıkları anları böyle kaydetti

Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan vatandaşlara ulaşıldı. 1'i çocuk 6 kişilik ekip mahsur kaldıkları anları böyle kayda aldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:30 - Son Güncelleme 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:46

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