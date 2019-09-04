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Türkiye

Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin, HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi bugün de devam ediyor. Ailelerin oturma eylemine yakınları da destek veriyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:50 - Son Güncelleme 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:51

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