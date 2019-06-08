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Türkiye

Diyarbakır’da alev alan LPG’li araç böyle patladı

Diyarbakır-Silvan karayolunda aniden alev alan LPG'li araç bomba gibi patladı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:07 - Son Güncelleme 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:07

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