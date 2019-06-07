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Sağanak Yağışlı
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan yolda vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken yolda aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çekildi.

07 Haziran 2019 Cuma 22:34 - Son Güncelleme 07 Haziran 2019 Cuma 22:34

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