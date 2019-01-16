TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları dünya klasiklerini Ankara seyircisiyle buluşturacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün farklı bölgelerinde sahnelenen dünyaca ünlü yazarların 8 klasik oyunu, 21 Ocak'a kadar Ankara seyircisiyle buluşacak.

16 Ocak 2019 Çarşamba 21:53 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 21:53

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER