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Türkiye

Deriner Barajı’nda dolusavaklardan su bırakıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Deriner Barajı'nda dolusavaklardan su bırakıldığını açıkladı.

21 Mayıs 2019 Salı 12:45 - Son Güncelleme 21 Mayıs 2019 Salı 12:45

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