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Türkiye

Genç kız kapısı açık minibüsten böyle düştü

İstanbul Maltepe’de bir genç kız, kapısı açık şekilde ilerleyen minibüsten yola düştü. Genç kız, arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

21 Mayıs 2019 Salı 11:48 - Son Güncelleme 21 Mayıs 2019 Salı 11:48

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