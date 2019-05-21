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Türkiye

Polis, zanlıyı yakalamak için hareket halindeki aracın içine atladı

İstanbul'da polis, otomobille kaçmak isteyen zanlıları yakalamak için hareket halindeki araca yan camdan atlayarak zanlıları kıskıvrak yakaladı.

21 Mayıs 2019 Salı 00:09 - Son Güncelleme 21 Mayıs 2019 Salı 00:09

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