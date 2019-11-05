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Türkiye

Denizli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen araçların çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 09:49 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 09:50

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