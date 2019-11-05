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Türkiye

Beşiktaş'ta durağa giren otobüs şoföründen uyuşturucu itirafı

İstanbul Beşiktaş'ta durağa girerek bekleyenlere çarpan ve tutuklanan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş'un verdiği ifadede, olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

05 Kasım 2019 Salı 21:40 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 21:42

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