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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Yaşam

Denizlerdeki tehlike: Balon balığı

Hem ekolojik hem ekonomik zararlara yol açan balon balığı, bilim insanları tarafından "istilacı balık" olarak tanımlanıyor. Bu balık türünün son dönemlerde ülkemizde de popülasyonu arttı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:02 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:03

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