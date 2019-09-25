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Yaşam

Edirne'de simülasyon tırında deprem eğitimi verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olası bir deprem anında neler yapılması gerektiğini hazırladığı deprem simülasyon tırıyla anlatıyor.

24 Eylül 2019 Salı 23:31 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 23:32

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