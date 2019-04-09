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Deniz polisi şehitleri denizde Türk bayrağı açarak andı

Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi önünde Türk bayrağı açıldı.

09 Nisan 2019 Salı 17:32 - Son Güncelleme 09 Nisan 2019 Salı 17:32

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