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Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde sosyal alanların montajı tamamlandı

Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandı. Kulenin bu yıl hizmete açılması bekleniyor.

09 Nisan 2019 Salı 15:08 - Son Güncelleme 09 Nisan 2019 Salı 15:08

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