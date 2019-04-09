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Erzincan'da kuzular annelerine kavuştu

Erzincan'a havaların güzelleşmesiyle kuzular annelerine kavuştu. Yüzlerce koyun arasından annelerini kolayca bulan kuzuların o anı, renkli görüntüler oluşturdu.

09 Nisan 2019 Salı 12:57 - Son Güncelleme 09 Nisan 2019 Salı 12:57

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