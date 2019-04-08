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Bitkin halde bulunan akbaba tedavi altına alındı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlarca bitkin halde bulunan akbaba, tedavi altına alındı.
08 Nisan 2019 Pazartesi 23:10 -
Son Güncelleme 08 Nisan 2019 Pazartesi 23:10
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