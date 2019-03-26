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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kütüphaneler Haftası'na özel klip

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphaneler Haftasını sosyal medya hesabından özel bir video paylaşarak kutladı.

26 Mart 2019 Salı 00:47 - Son Güncelleme 26 Mart 2019 Salı 00:47

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