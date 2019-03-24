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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı cami olarak ziyarete açabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimden sonra Ayasofya'yı müze olarak değil, cami olarak ziyarete açabiliriz. Böylece girişler ücretsiz olur." dedi.

24 Mart 2019 Pazar 23:24 - Son Güncelleme 24 Mart 2019 Pazar 23:24

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