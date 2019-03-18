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Mehmetçiğin destan yazdığı Afrin'in kurtuluşunun birinci yılı

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı'nın 57'nci gününde kent merkezine girerek bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtardı. Afrin için milat olan o günün üzerinden tam bir yıl geçti.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:34 - Son Güncelleme 18 Mart 2019 Pazartesi 17:56

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