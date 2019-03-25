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Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki Kevet Tepe'de kahramanlık destanı yazdı

Türk Ordusu, Irak'ın kuzeyinde bir kez daha kahramanlık destanı yazdı. 16 Mart'ta Hakurk'ta Kevet Tepe Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere ağır darbe vuruldu. Mehmetçik o sabah hem üssü korudu, hem de 12 teröristi etkisiz hale getirdi. TRT Haber Muhabiri Emre Yüncü ve TRT Kameramanı Mustafa Tunç da sınır ötesine geçti, o üs bölgesine gitti. Kahraman askerler, teröristleri nasıl bozguna uğrattıklarını TRT Haber'e anlattı.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:29 - Son Güncelleme 25 Mart 2019 Pazartesi 10:29

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