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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Derecik'te teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Mehmet Erdoğan'ın babası Cafer Erdoğan'a taziyelerini iletti.

05 Mayıs 2019 Pazar 21:08 - Son Güncelleme 05 Mayıs 2019 Pazar 21:08

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