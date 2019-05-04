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Özgür Suriye Ordusu, Maaranaz ve Malikiyye köyünü YPG/PKK'dan temizledi

TSK, Tel Rıfat’ın Maaranaz ve Melkiye köylerindeki terör hedeflerine obüs atışları yaptı. ÖSO terör hedeflerine operasyon başlattı, Maaranaz ve Malikiyye'yi YPG/PKK'dan temizledi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 21:44 - Son Güncelleme 04 Mayıs 2019 Cumartesi 21:44

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