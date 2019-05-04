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15 Temmuz mağduru Japon çocuk "Ceddin Deden" marşını söyledi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalan 10 yaşındaki Japon çocuk Yorihisa Ono, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Ceddin Deden" marşını söyledi.

03 Mayıs 2019 Cuma 23:47 - Son Güncelleme 03 Mayıs 2019 Cuma 23:53

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