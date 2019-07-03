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Çocuğu gibi büyüttüğü kuzusu peşinden ayrılmıyor
Karaman'da bir vatandaşın 10 günlükken yanına alarak biberonla büyüttüğü kuzusu bir an olsun yanından ayrılmıyor.
03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:04 -
Son Güncelleme 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
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