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Yaşam

Çocuğu gibi büyüttüğü kuzusu peşinden ayrılmıyor

Karaman'da bir vatandaşın 10 günlükken yanına alarak biberonla büyüttüğü kuzusu bir an olsun yanından ayrılmıyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:04 - Son Güncelleme 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05

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