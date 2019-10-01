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Dünya

Çin'in kuruluş kutlamalarına askeri hava araçları damga vurdu

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü Pekin’de görkemli bir askeri geçitle kutlandı. Törende ülkenin jetlerinin ve hayalet uçaklarının gösterisi ilgiyle izlendi.

01 Ekim 2019 Salı 16:44 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 16:49

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