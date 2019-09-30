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Dünya

Manhattan'ın kalbinde iz bırakacak yapı: Türkevi

New York'taki Türkevi'nin inşası tüm hızıyla devam ediyor. Şehre farklı bir görünüm kazandıracak olan, lale şeklindeki Türkevi binasının 2021 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 22:28 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 22:33

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