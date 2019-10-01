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Tayvan'da köprü çöktü: 10 yaralı, 5 kayıp

Tayvan'ın Yilan bölgesinde Nanfangao limanındaki kemerli bir köprünün çökmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı, 5 kişi kayboldu.

01 Ekim 2019 Salı 11:10 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 11:11

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