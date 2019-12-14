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14.12.2019 - 11:24
Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi Suriyeliler için ısıtıcı ve kömür yardımı çağrısı
14.12.2019 - 10:11
Bakan Varank'tan muhalefete gönderme: Girdiği 9 seçimi kaybedene tek adam denir
14.12.2019 - 09:29
TBMM'nin ABD Senatosu'na yönelik kınama kararı Resmi Gazete'de
13.12.2019 - 23:51
Japonya Yayın Kurumu NHK'nin İstanbul Bürosu açıldı
13.12.2019 - 22:21
Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan AB'ye 'Libya mutabakatı' tepkisi
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Çin'de fabrikada çıkan yangın böyle görüntülendi
Çin'in Şangay kentinde tahıl ve yağ üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Şehrin birçok noktasından görülebilen yangın, uçaktaki yolcular tarafından da görüntülendi.
14 Aralık 2019 Cumartesi 11:55 -
Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 11:55
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