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AFAD Tel Abyad'ta ücretsiz ekmek dağıtımına başladı

Tel Abyad'da haftanın bir günü fırınlardan ücretsiz ekmek dağıtımı uygulaması başladı. AFAD her cuma günü Tel Abyad'taki 3 fırında üretilen ekmeği halka dağıtacak.

13 Aralık 2019 Cuma 20:10 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 20:12

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