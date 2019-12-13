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Dünya

Rusya'da alışveriş merkezlerinin bulunduğu caddede korkutan yangın

Rusya'da alışveriş merkezlerinin bulunduğu caddedeki bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangının diğer binalara yayılmasını engellemeye çalışıyor.

13 Aralık 2019 Cuma 16:42 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 16:45

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