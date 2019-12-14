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Dünya

Cezayir'de binlerce kişi seçim sonucunu protesto etti

Cezayir'de binlerce kişi dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonuçlarını protesto etti.

14 Aralık 2019 Cumartesi 09:14 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 09:18

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