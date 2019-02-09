TRT Haber

9
Şubat 2019
Cumartesi
Kültür Sanat

Çıldır Gölü'nde "kış şöleni"

Ardahan'daki Çıldır Gölü'nde gerçekleştirilen "6. Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni"nde atlı kızak, rahvan at, atlı okçuluk, cirit, buz pateni ve kayak yarışları yapıldı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 22:04 - Son Güncelleme 09 Şubat 2019 Cumartesi 23:11

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