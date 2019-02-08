TRT Haber

8
Şubat 2019
Cuma
Kültür Sanat

"Anadolu rock ozanı" Cem Karaca'nın vefatının 15'inci yılı

Barış Manço, Erkin Koray ve Fikret Kızılok'la Anadolu rock müziğinin dört öncüsünden biri sayılan Cem Karaca'nın vefatının üzerinden 15 yıl geçti.

08 Şubat 2019 Cuma 10:30 - Son Güncelleme 08 Şubat 2019 Cuma 10:30

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