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Türkiye

Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını ölümden kurtardı

Kendisini öldürmek isteyen adamdan kaçan kadın, kafenin mutfağına sığındı. Kafenin sahibi kadın, mutfağa sığınan kadını canı pahasına korudu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:41 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:43

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