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Parçalı Bulutlu
Türkiye

5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ankara’da bir taksi kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra beton bariyerlere çarptı. 2'si çocuk 5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 04:53 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 04:53

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