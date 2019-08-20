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Dünya

Brezilya'da yolcuları rehin alan saldırgan etkisiz hale getirdi

Brezilya'da yolcu otobüsündeki 37 yolcuyu rehin alan saldırgan, keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi.

20 Ağustos 2019 Salı 17:36 - Son Güncelleme 20 Ağustos 2019 Salı 17:41

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