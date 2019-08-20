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Nehirde mahsur kalan balıkçılar helikopterle kurtarıldı

Hindistan Hava Kuvvetleri yetkilileri, geçtiğimiz gün su taşkını nedeniyle Tawi Nehri'nde mahsur kalan iki balıkçıyı helikopterle kurtarma görüntülerini paylaştı.

20 Ağustos 2019 Salı 10:13 - Son Güncelleme 20 Ağustos 2019 Salı 10:14

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