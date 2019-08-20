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Dünya

Buzul kırılarak suya düştü, kanocular ölümden döndü

Alaska’da 2 kanocu, buzulun kırılarak suya düşmesi sonucu az kalsın ölüyordu. Buzulun kırılmasıyla oluşan şiddetli dalga, kanocunun kamerasıyla kaydedildi.

20 Ağustos 2019 Salı 11:57 - Son Güncelleme 20 Ağustos 2019 Salı 11:57

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