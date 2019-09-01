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Türkiye
Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı
Çanakkale Bozcaada açıklarında 8 personelli bir gemi baş tarafından su almaya başladı.
01 Eylül 2019 Pazar 21:46 -
Son Güncelleme 01 Eylül 2019 Pazar 21:47
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