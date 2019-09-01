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Türkiye

Marmaris'te yat yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki Keçi adası önünde bir yatta yangın çıktı. Yangına Sahil Güvenlik ekipleri müdahale ediyor.

01 Eylül 2019 Pazar 13:59 - Son Güncelleme 01 Eylül 2019 Pazar 13:59

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