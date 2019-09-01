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Türkiye

Afyonkarahisar'da orman yangını

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan Tokalı Kanyonu girişinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

01 Eylül 2019 Pazar 19:16 - Son Güncelleme 01 Eylül 2019 Pazar 19:17

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