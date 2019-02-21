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Kültür Sanat

Bosna'nın 16. yüzyıl tekniğini kullanan tek kadın bakırcısı

Bosna Hersek'te yaşayan Nermina Aliç, babasından devraldığı bakırcılığı 12 yıldır sürdürüyor. Aliç, "sava" tekniğine kendi yaratıcılığını da katarak ürünlerini hazırlıyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 22:06 - Son Güncelleme 21 Şubat 2019 Perşembe 22:06

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